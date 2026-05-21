كيف يستثمر المسلم أيام ذي الحجة المباركة؟ أئمة وخطباء يوضحون

الوكيل الإخباري- أكد أئمة وخطباء أهمية اغتنام أيام شهر ذي الحجة المباركة بالإقبال على الطاعات، وتجديد التوبة، وتعظيم شعائر الله، مشددين على أن هذه الأيام تمثل موسماً إيمانياً عظيماً تتجلى فيه معاني العبادة والوحدة والتراحم بين المسلمين.





‏وقال إمام وخطيب مسجد الكاظم الشيخ صالح أبو عمران البوريني إن شهر ذي الحجة من الأشهر الحرم التي خصها الله تعالى بالفضل والمكانة، وهو الشهر الذي تؤدى فيه فريضة الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام، مبيناً أن العشر الأوائل منه تُعد أفضل أيام الدنيا لما اشتملت عليه من فضائل عظيمة وأعمال جليلة.



‏وأوضح أن الله سبحانه وتعالى أقسم بليالي هذه الأيام المباركة في سورة الفجر، كما أنها الأيام المعلومات التي يكثر فيها ذكر الله تعالى بالتكبير والتهليل والتحميد، لافتاً إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحث على الإكثار من العمل الصالح فيها لعظيم منزلتها عند الله تعالى.



‏وأشار البوريني إلى أن الحج يمثل مدرسة إيمانية جامعة تتجسد فيها قيم الطاعة والتجرد والمساواة، مؤكداً أن من أعظم شروط قبول الحج أن تكون النفقة من مال حلال، وأن يكون العمل خالصاً لله تعالى بعيداً عن الرياء والسمعة، مبيناً أن "الحج المبرور" هو الحج المقبول الذي ينعكس أثره على سلوك المسلم وأخلاقه بعد عودته.



‏وبيّن أن يوم عرفة يُعد من أعظم أيام العام، فهو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، ويوم العتق من النار، وتكفير الذنوب لغير الحاج بالصيام، إضافة إلى كونه موسماً للدعاء والذكر والتقرب إلى الله تعالى، مؤكداً أن هذا اليوم يجسد وحدة الأمة الإسلامية، وأن الدين ليس مجرد شعارات، وإنما سلوك عملي وأخلاق ومعاملات تعكس حقيقة الإيمان.



‏ودعا إلى استثمار أيام ذي الحجة بالإكثار من ذكر الله، والمحافظة على الصلوات، وصلة الأرحام، والصدقة، والإحسان إلى الناس، مشدداً على ضرورة تقديم الفرائض والواجبات على النوافل والمستحبات، وعدم الانشغال بالمظاهر الشكلية على حساب القيم الأساسية للدين، وفي مقدمتها حفظ الحقوق وصيانة الأعراض والابتعاد عن الغيبة والنميمة وقطيعة الرحم.



‏وأشار البوريني إلى أن التكبير من السنن العظيمة في هذه الأيام المباركة، حيث يُشرع من صبح يوم عرفة وحتى عصر رابع أيام عيد الأضحى، تعظيماً لله تعالى وإحياءً لشعائر الإسلام.



وقال الشيخ منصور مصطفى، إمام وخطيب وحاصل على درجة الماجستير في الفقه وأصوله، إن الدعاء في العشر من ذي الحجة يُعد من أعظم وسائل القرب إلى الله عز وجل، لأنه يتزامن مع أوقات عظيمة القبول، تجتمع فيها فضائل الزمان مع الروحانيات الإيمانية التي تدفع القلوب إلى مزيد من الإقبال على الله تعالى.



‏وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الإكثار من ذكر الله تعالى والعمل الصالح في هذه الأيام المباركة، مبيناً أن الذكر من أعظم الأعمال التي تقرب العبد إلى ربه وترفع درجاته.



‏وأكد مصطفى أن يوم عرفة يمثل أعظم أيام العام لما فيه من فضل عظيم ومغفرة للذنوب، مشيراً إلى ما ورد في الحديث الشريف بشأن فضل صيامه لغير الحجاج، حيث يكفر ذنوب سنتين، فضلاً عما يحمله هذا اليوم من معاني الدعاء والتوبة والرجاء.



‏وقال مدير المسجد الحسيني الدكتور عايد البطوش إن للعشر الأوائل من ذي الحجة خصوصية عظيمة تتجلى في فضل الذكر والدعاء وتعظيم شعائر الله، موضحاً أن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن "الأيام المعلومات" الواردة في القرآن الكريم هي أيام العشر من ذي الحجة.



‏وأضاف أن هذه الأيام تُعد موسماً للطاعة والعمل الصالح، مستشهداً بالأحاديث النبوية التي بينت فضل العمل فيها، وأهمية الإكثار من التهليل والتكبير والتسبيح.



‏وتناول البطوش قضية "نزول الله تعالى ودنوه من عباده يوم عرفة"، موضحاً أن علماء أهل السنة والجماعة تناولوا نصوص الصفات وفق منهجي التفويض أو التأويل، مع التأكيد على تنزيه الله تعالى عن مشابهة خلقه، مبيناً أن العبرة في هذا اليوم العظيم تكمن في ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة العتق من النار، وقبول الدعاء، ومباهاته سبحانه بأهل الموقف ملائكته.



‏وأوضح أن التكبير والتهليل في العشر الأوائل من ذي الحجة يوقظ القلوب من غفلتها ويحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مستذكراً ما كان يفعله الصحابيان عبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما من الجهر بالتكبير في الأسواق خلال هذه الأيام المباركة.



‏وأكد البطوش فضل صيام يوم عرفة، وكونه يوماً لمغفرة الذنوب والعتق من النار، مشيراً إلى أن هذه المواسم الإيمانية تعزز قيم التراحم والتكافل والتقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة.







