"لأجل الأردن نتطوع" في مأدبا

الوكيل الإخباري- أطلقت هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية في مأدبا اليوم الثلاثاء، الحملة الوطنية للتطوع تحت عنوان "لأجل الأردن نتطوع/ مبادرة معا نستطيع"، والتي تهدف إلى نشر ثقافة العمل التطوعي وتنفيذ حملات تطوعية هادفة وتعزيز التعاون بين جميع المؤسسات في سبيل خدمة المجتمعات المحلية.

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وانطلقت الحملة في قضاء جرينة مستهدفة مقبرة غرناطة في المرحلة الأولى منها، حيث تم زراعة الأشجار وبناء مجموعة من المقاعد وتحسين مدخل المقبرة من خلال تغطيته بـ "البيس كورس"، وتنفيذ حملة نظافة شاملة فيها.



وأكد مدير مديرية قضاء جرينة الدكتور سفيان العلياني، أهمية الأعمال التطوعية في خدمة المجتمعات المحلية وتخفيف الضغط عن المؤسسات الرسمية وتعزيز سبل التعاون بينها لتسريع وتسهيل عملية خدمة المواطنين.



وقال منسق الهيئة الدكتور حسن الشوابكة، إن هذه الحملة ستستمر شهرين وتستهدف عدة أماكن في القضاء، حيث سيتم تنفيذ برامج وفعاليات وأنشطة تطوعية في عدد من مدارس القضاء منها: حملات النظافة ودهان الغرف الصفية وزراعة الأشجار وتجميل أسوار ومحيط المدارس، بالإضافة إلى تنفيذ فقرات ترفيهية للأطفال وتنفيذ يوم طبي مجاني وعقد العديد من الدورات التدريبية للمساهمة في التمكين الاقتصادي للسيدات والشباب في المجتمع المحلي.