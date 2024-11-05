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"لأجل الأردن نتطوع" في مأدبا

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة
الثلاثاء، 05-11-2024 03:26 م

الوكيل الإخباري- أطلقت هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية في مأدبا اليوم الثلاثاء، الحملة الوطنية للتطوع تحت عنوان "لأجل الأردن نتطوع/ مبادرة معا نستطيع"، والتي تهدف إلى نشر ثقافة العمل التطوعي وتنفيذ حملات تطوعية هادفة وتعزيز التعاون بين جميع المؤسسات في سبيل خدمة المجتمعات المحلية.

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وانطلقت الحملة في قضاء جرينة مستهدفة مقبرة غرناطة في المرحلة الأولى منها، حيث تم زراعة الأشجار وبناء مجموعة من المقاعد وتحسين مدخل المقبرة من خلال تغطيته بـ "البيس كورس"، وتنفيذ حملة نظافة شاملة فيها.


وأكد مدير مديرية قضاء جرينة الدكتور سفيان العلياني، أهمية الأعمال التطوعية في خدمة المجتمعات المحلية وتخفيف الضغط عن المؤسسات الرسمية وتعزيز سبل التعاون بينها لتسريع وتسهيل عملية خدمة المواطنين.


وقال منسق الهيئة الدكتور حسن الشوابكة، إن هذه الحملة ستستمر شهرين وتستهدف عدة أماكن في القضاء، حيث سيتم تنفيذ برامج وفعاليات وأنشطة تطوعية في عدد من مدارس القضاء منها: حملات النظافة ودهان الغرف الصفية وزراعة الأشجار وتجميل أسوار ومحيط المدارس، بالإضافة إلى تنفيذ فقرات ترفيهية للأطفال وتنفيذ يوم طبي مجاني وعقد العديد من الدورات التدريبية للمساهمة في التمكين الاقتصادي للسيدات والشباب في المجتمع المحلي.


وتشارك في الحملة التطوعية مؤسسات حكومية وخاصة وأخرى غير ربحية منها: مديرية قضاء جرينة، بلدية جرينة، مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة مأدبا، مؤسسة ولي العهد/ مكتب مأدبا، بلدية مأدبا الكبرى، الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، مدرسة جرينة الثانوية الشاملة للذكور، مدرسة جرينة الأساسية المختلطة، مديرية زراعة مأدبا، لجنة صحة شمال مأدبا، جمعية الرواحل الخيرية، مؤسسة حافز للتنمية المستدامة، مديرية بيئة مأدبا والإدارة الملكية لحماية البيئة

 
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