لبنان .. غارات مكثفة وحزب الله يستهدف دبابة إسرائيلية

وأفادت تقارير صحفية بأن غارات إسرائيلية استهدفت بلدات الشعيتية والمعشوق والخيام وزوطر الغربية جنوب لبنان.
كما شنت الطائرات الإسرائيلية 3 غارات على منطقة حوش السيد في الهرمل قرب الحدود اللبنانية السورية، وأفاد مصدر عسكري لبناني بإصابة 6 جنود جراء الغارات قرب حاجز للجيش في هذه المنطقة.
في المقابل، أعلن حزب الله تدمير دبابة إسرائيلية أثناء تقدمها الى رأس الناقورة بالصواريخ الموجهة، واستهداف قوة لجنود إسرائيليين أثناء محاولتها سحب إصابات من المنطقة.
سكاي نيوز
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