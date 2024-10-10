لبنان .. غارات مكثفة وحزب الله يستهدف دبابة إسرائيلية

الوكيل الإخباري- شهدت مناطق عدة في لبنان، الخميس، سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية.



وأفادت تقارير صحفية بأن غارات إسرائيلية استهدفت بلدات الشعيتية والمعشوق والخيام وزوطر الغربية جنوب لبنان.



كما شنت الطائرات الإسرائيلية 3 غارات على منطقة حوش السيد في الهرمل قرب الحدود اللبنانية السورية، وأفاد مصدر عسكري لبناني بإصابة 6 جنود جراء الغارات قرب حاجز للجيش في هذه المنطقة.

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