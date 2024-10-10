 
الخميس 2024-10-10 03:51 م
 

لبنان .. غارات مكثفة وحزب الله يستهدف دبابة إسرائيلية

قصف متواصل على بيروت
قصف متواصل على بيروت
الخميس، 10-10-2024 02:36 م

الوكيل الإخباري-   شهدت مناطق عدة في لبنان، الخميس، سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية.

وأفادت تقارير صحفية بأن غارات إسرائيلية استهدفت بلدات الشعيتية والمعشوق والخيام وزوطر الغربية جنوب لبنان.

كما شنت الطائرات الإسرائيلية 3 غارات على منطقة حوش السيد في الهرمل قرب الحدود اللبنانية السورية، وأفاد مصدر عسكري لبناني بإصابة 6 جنود جراء الغارات قرب حاجز للجيش في هذه المنطقة.

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في المقابل، أعلن حزب الله تدمير دبابة إسرائيلية أثناء تقدمها الى رأس الناقورة بالصواريخ الموجهة، واستهداف قوة لجنود إسرائيليين أثناء محاولتها سحب إصابات من المنطقة.

سكاي نيوز

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