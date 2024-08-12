للأردنيين .. منح للماجستير والدكتوراه

التخصصات المتاحة في برنامج الماجستير: (السياسات العامة، سياسات التنمية، الإدارة العامة، علوم المعلومات في السياسات العامة/ الملكية الفكرية).
التخصصات المتاحة في برنامج الدكتوراه: (السياسات العامة، سياسات التنمية).
تغطي المنحة الدراسية
(الرسوم الدراسية، الإقامة، مخصص شهري).
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