للأردنيين .. منح للماجستير والدكتوراه

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الوكيل الإخباري- اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر منح دراسية لمستوى الدراسات العليا (الماجستير، الدكتوراه) للعام الجامعي (2024-2025) مقدمة من معهد كوريا للتنمية KDI / كوريا الجنوبية..



التخصصات المتاحة في برنامج الماجستير: (السياسات العامة، سياسات التنمية، الإدارة العامة، علوم المعلومات في السياسات العامة/ الملكية الفكرية).



التخصصات المتاحة في برنامج الدكتوراه: (السياسات العامة، سياسات التنمية).

تغطي المنحة الدراسية

(الرسوم الدراسية، الإقامة، مخصص شهري).