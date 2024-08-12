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للأردنيين .. منح للماجستير والدكتوراه

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي




 

الإثنين، 12-08-2024 05:48 م
الوكيل الإخباري-   اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر منح دراسية لمستوى الدراسات العليا (الماجستير، الدكتوراه) للعام الجامعي (2024-2025) مقدمة من معهد كوريا للتنمية KDI / كوريا الجنوبية..

التخصصات المتاحة في برنامج الماجستير: (السياسات العامة، سياسات التنمية، الإدارة العامة، علوم المعلومات في السياسات العامة/ الملكية الفكرية).

التخصصات المتاحة في برنامج الدكتوراه: (السياسات العامة، سياسات التنمية).
تغطي المنحة الدراسية
(الرسوم الدراسية، الإقامة، مخصص شهري).
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