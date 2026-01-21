مأدبا: إرشادات للمزارعين للوقاية من آثار الصقيع

وأكد في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن أصحاب الثروة الحيوانية استهدفوا في إرشادات المديرية من خلال الحفاظ على توفير حظائر دافئة ومغلقة وعدم تعريض الماشية للظروف الجوية الباردة لحماية الماشية خصوصا المواليد الجديدة ذات المناعة الضعيفة.
وبين أن المديرية تستخدم كل الوسائل لإرشاد المزارعين من خلال التواصل معهم مباشرة ووسائل التواصل الاجتماعي المتاحة في مأدبا إضافة إلى صفحات المديرية على التواصل الاجتماعي.
