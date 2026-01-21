الأربعاء 2026-01-21 02:22 م

مأدبا: إرشادات للمزارعين للوقاية من آثار الصقيع

ا
أرشيفية
 
الأربعاء، 21-01-2026 12:46 م

الوكيل الإخباري- قال مدير زراعة مأدبا المهندس بسام أبو الغنم إن مديرية زراعة مأدبا تحرص على التواصل مع المزارعين لاتخاذ الإجراءات لحماية مزروعاتهم من الصقيع هذه الأيام من خلال ري المزروعات وتدخينها وتغطية المزروعات والبيوت البلاستيكية وزراعة الأصناف المقاومة للصقيع.

اضافة اعلان


وأكد في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن أصحاب الثروة الحيوانية استهدفوا في إرشادات المديرية من خلال الحفاظ على توفير حظائر دافئة ومغلقة وعدم تعريض الماشية للظروف الجوية الباردة لحماية الماشية خصوصا المواليد الجديدة ذات المناعة الضعيفة.


وبين أن المديرية تستخدم كل الوسائل لإرشاد المزارعين من خلال التواصل معهم مباشرة ووسائل التواصل الاجتماعي المتاحة في مأدبا إضافة إلى صفحات المديرية على التواصل الاجتماعي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

شؤون برلمانية رئيس لجنة الطاقة النيابية: نظام شرائح الكهرباء غير عادل

لتمكين السائقين من الوصول إلى خدمات مالية رقمية مُبتكرة .. شراكة استراتيجية تجمع زين كاش وجيني

أخبار الشركات لتمكين السائقين من الوصول إلى خدمات مالية رقمية مُبتكرة .. شراكة استراتيجية تجمع زين كاش وجيني

هه

تكنولوجيا حتى 32 مستخدماً.. واتساب ويب يدعم المكالمات الجماعية قريباً

مصر توافق على الانضمام لمجلس السلام

عربي ودولي مصر توافق على الانضمام لمجلس السلام

ل

شؤون برلمانية بسبب التدخين.. نائب يطالب بدخول الضابطة العدلية الى مجلس النواب

فلق

تكنولوجيا "سناب" تتوصل إلى تسوية في دعوى إدمان مواقع التواصل

ثق

المرأة والجمال هذا هو دور قناع "ليد" في مكافحة شيخوخة البشرة

خطأ إداري يحرم أيتامًا من مخصصاتهم الشهرية بعد تحويلها إلى حساب شخص آخر

خاص بالوكيل خطأ إداري يحرم أيتامًا من مخصصاتهم الشهرية بعد تحويلها إلى حساب شخص آخر



 






الأكثر مشاهدة