مأدبا: إرشادات للمزارعين للوقاية من آثار الصقيع

الوكيل الإخباري- قال مدير زراعة مأدبا المهندس بسام أبو الغنم إن مديرية زراعة مأدبا تحرص على التواصل مع المزارعين لاتخاذ الإجراءات لحماية مزروعاتهم من الصقيع هذه الأيام من خلال ري المزروعات وتدخينها وتغطية المزروعات والبيوت البلاستيكية وزراعة الأصناف المقاومة للصقيع.

وأكد في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن أصحاب الثروة الحيوانية استهدفوا في إرشادات المديرية من خلال الحفاظ على توفير حظائر دافئة ومغلقة وعدم تعريض الماشية للظروف الجوية الباردة لحماية الماشية خصوصا المواليد الجديدة ذات المناعة الضعيفة.