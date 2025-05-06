مؤسسة الضمان تشارك في اليوم الوطني للتشغيل

وجاءت مشاركة المؤسسة انسجاماً مع رؤيتها في تعزيز الحماية الاجتماعية وتوعية الباحثين عن العمل بأهمية الضمان الاجتماعي، وكذلك في إطار دورها الوطني في دعم جهود التشغيل والتواصل المباشر مع الباحثين عن العمل، حيث تواجدت فرق المؤسسة الميدانية في عدد من مواقع الفعاليات في كل من العاصمة عمان وسحاب ومحافظات البلقاء والزرقاء والكرك وجرش واربد والعقبة ومعان، وذلك للتوعية بمنافع الضمان الاجتماعي، وأهمية الشمول بالضمان للعاملين في القطاع الخاص، إضافة إلى التعريف بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة للمؤمن عليهم وأصحاب العمل، والإجابة على كافة اسئلة واستفسارات المراجعين.
وأكدت المؤسسة أن مشاركتها في اليوم الوطني للتشغيل يأتي انسجاماً مع رسالتها في تعزيز الحماية الاجتماعية وتمكين الشباب الأردني من الدخول الآمن إلى سوق العمل، إلى جانب دعمها للجهود الوطنية الرامية إلى الحد من البطالة وتشجيع التشغيل في القطاع الخاص.
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