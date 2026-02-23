الإثنين 2026-02-23 12:26 م

مباحثات أردنية ألبانية لتوسيع آفاق الشراكة الثنائية

مباحثات أردنية ألبانية لتوسيع آفاق الشراكة الثنائية
الوكيل الإخباري- استقبل رئيس الوزراء جعفر حسان، في دار رئاسة الوزراء، الاثنين، الرئيس الألباني باجرام بيجاج، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات.


وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء حرص الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، على تطوير علاقاته مع جمهورية ألبانيا وتعزيز التعاون المشترك في مجالات الصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، خدمة لمصالح البلدين.

من جانبه، أعرب الرئيس الألباني عن تقديره لمستوى العلاقات التي تجمع البلدين، مشيداً بالدور المحوري الذي يقوم به الأردن، بقيادة جلالة الملك، في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز الحوار والتفاهم بين الدول. وتناول اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في المنطقة، ودعم المساعي الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار.

وحضر اللقاء وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي، ووزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، والسفير الأردني غير المقيم في ألبانيا زهير النسور، والسفير الألباني لدى الأردن سامي شيبا.
 
 


