مباحثات أردنية عراقية لتعزيز التعاون في القطاع النفطي

وحضر اللقاء الذي عقد في العاصمة العراقية بغداد السفير الأردني في العراق ماهر الطراونة، ومعاون المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة المكلف بإدارة الدائرة عادل مزعل ، وممثلين عن وزارة الخارجية العراقية.
وكان وفد وزاري أردني بحث مع رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
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