مباحثات أردنية عراقية لتعزيز التعاون في القطاع النفطي

الوكيل الإخباري- بحث وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، الخميس، مع وزير النفط العراقي باسم العبادي، العلاقات الثنائية بين البلدين في الموضوعات ذات الشأن بالقطاع النفطي.

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وحضر اللقاء الذي عقد في العاصمة العراقية بغداد السفير الأردني في العراق ماهر الطراونة، ومعاون المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة المكلف بإدارة الدائرة عادل مزعل ، وممثلين عن وزارة الخارجية العراقية.