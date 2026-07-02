الخميس 2026-07-02 11:02 م

مباحثات أردنية عراقية لتعزيز التعاون في القطاع النفطي

ب
جانب من اللقاء
 
الخميس، 02-07-2026 09:45 م

الوكيل الإخباري- بحث وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، الخميس، مع وزير النفط العراقي باسم العبادي، العلاقات الثنائية بين البلدين في الموضوعات ذات الشأن بالقطاع النفطي.

اضافة اعلان


وحضر اللقاء الذي عقد في العاصمة العراقية بغداد السفير الأردني في العراق ماهر الطراونة، ومعاون المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة المكلف بإدارة الدائرة عادل مزعل ، وممثلين عن وزارة الخارجية العراقية.


وكان وفد وزاري أردني بحث مع رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية صدور تعليمات تنفيذية خاصة بشأن "انتخابات الصناعة" في الجريدة الرسمية

ل

أسواق ومال الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع جماعي

ل

أخبار محلية تحذير من الأمن السيبراني للأردنيين

ت

أخبار محلية العيسوي يرعى احتفال عشيرة العظامات بالأعياد الوطنية في أم القطين

ب

كأس العالم إنفانتينو للنشامى: واصلوا مساركم التصاعدي وأراكم قريبا

ب

أخبار محلية مباحثات أردنية عراقية لتعزيز التعاون في القطاع النفطي

ب

أخبار محلية داليا خليفة مديرة جديدة لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي

ب

خاص بالوكيل شكوى من سوء التعامل مع طالبة توجيهي بعد تعطل آلتها الحاسبة بامتحان الرياضيات



 
 






الأكثر مشاهدة

 