مجلس الأمانة يوافق على عدد من اتفاقيات التعاون

وبحسب بيان الأمانة، وافق المجلس على مذكرة التفاهم المنوي إبرامها مع جمعية اللجنة الدولية للإغاثة، بخصوص تقديم الخدمات الإنسانية والتنموية في العاصمة عمان، وبناء القدرات لكلا الطرفين.
كما صادق المجلس على مذكرة التفاهم المنوي إبرامها مع كلية لومينوس الجامعية التقنية، بخصوص التعاون والتنسيق في مجالات تبادل الكفاءات والخبرات، وتقديم الاستشارات، وإجراء الدراسات البحثية، والتدريب، وعقد الورش والمحاضرات.
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