مجلس الأمانة يوافق على عدد من اتفاقيات التعاون

الوكيل الإخباري- وافق مجلس أمانة عمان الكبرى، في جلسته التي عقدها اليوم الخميس برئاسة الدكتور يوسف الشواربة، على مذكرة التفاهم المنوي إبرامها مع وزارة الزراعة، لتعزيز التعاون في مجالات الرقابة الصحية على اللحوم المبردة والطازجة، وتبادل المعلومات، وتنسيق الجهود الرقابية واللجان الفنية المشتركة، بهدف ضمان سلامة الغذاء وتعزيز الشراكة المؤسسية في العمل الرقابي على الأغذية.

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وبحسب بيان الأمانة، وافق المجلس على مذكرة التفاهم المنوي إبرامها مع جمعية اللجنة الدولية للإغاثة، بخصوص تقديم الخدمات الإنسانية والتنموية في العاصمة عمان، وبناء القدرات لكلا الطرفين.