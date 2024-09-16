مجلس الخدمات المشتركة في جرش ينظم حملة نظافة شاملة

وقال رئيس مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة جرش موسى العبداللات، إن كوادر المجلس تنفذ حملات نظافة، يوميّا، ضمن اختصاص المجلس، إلا أن هذه الحملة أشمل وأوسع وتمت بالتنسيق والتعاون مع رؤساء ثلاثة مجالس إربد وعجلون والزرقاء.
وأشار إلى استمرار التعاون بين رؤساء المجالس لإنجاز الأعمال على أكمل وجه، معربًا عن شكره لرؤساء و كوادر المجالس المشتركة لإربد والزرقاء وعجلون على تظافر الجهود، جنباً إلى جنب مع مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة جرش في هذه الحملة.
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