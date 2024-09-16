مجلس الخدمات المشتركة في جرش ينظم حملة نظافة شاملة

الوكيل الإخباري- نفذ مجلس الخدمات المشتركة في محافظة جرش، بالتعاون مع مجلس خدمات إربد و عجلون والزرقاء، حملة نظافة شملت تنظيف جوانب الطرق والجزر الوسطية ومجاري السيول في المحافظة.

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وقال رئيس مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة جرش موسى العبداللات، إن كوادر المجلس تنفذ حملات نظافة، يوميّا، ضمن اختصاص المجلس، إلا أن هذه الحملة أشمل وأوسع وتمت بالتنسيق والتعاون مع رؤساء ثلاثة مجالس إربد وعجلون والزرقاء.