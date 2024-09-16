 
الإثنين 2024-09-16 05:56 م
 
 

مجلس الخدمات المشتركة في جرش ينظم حملة نظافة شاملة

كوادر مجلس الخدمات المشتركة في محافظة جرش
كوادر مجلس الخدمات المشتركة في محافظة جرش
الإثنين، 16-09-2024 03:12 م

الوكيل الإخباري-   نفذ مجلس الخدمات المشتركة في محافظة جرش، بالتعاون مع مجلس خدمات إربد و عجلون والزرقاء، حملة نظافة شملت تنظيف جوانب الطرق والجزر الوسطية ومجاري السيول في المحافظة.

اضافة اعلان


وقال رئيس مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة جرش موسى العبداللات، إن كوادر المجلس تنفذ حملات نظافة، يوميّا، ضمن اختصاص المجلس، إلا أن هذه الحملة أشمل وأوسع وتمت بالتنسيق والتعاون مع رؤساء ثلاثة مجالس إربد وعجلون والزرقاء.


وأشار إلى استمرار التعاون بين رؤساء المجالس لإنجاز الأعمال على أكمل وجه، معربًا عن شكره لرؤساء و كوادر المجالس المشتركة لإربد والزرقاء وعجلون على تظافر الجهود، جنباً إلى جنب مع مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة جرش في هذه الحملة.

 
gnews

أحدث الأخبار

دائرة الإفتاء العام

أخبار محلية الإفتاء: حرمة خلط قراءة القرآن بالألحان والموسيقى

علم روسيا

عربي ودولي روسيا ترفع تعداد جيشها إلى 1.5 مليون جندي

قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

عربي ودولي شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

عادل بن عبد الرحمن العسومي

عربي ودولي رئيس البرلمان العربي يستنكر محاولة اغتيال رئيس جمهورية جزر القمر

جامعة الدول العربية

عربي ودولي جامعة الدول العربية والأمم المتحدة تبحثان تطورات الأوضاع في غزة والضفة الغربية

الملك وولي العهد

أخبار محلية الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف

الأونروا

فلسطين الأونروا: نواجه تحديا لتزويد أطفال غزة بجرعة ثانية ضد الشلل

العيسوي يلتقي وفدا من شباب عشيرة الدباس

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من شباب عشيرة الدباس



 


الأكثر مشاهدة