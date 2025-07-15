الثلاثاء 2025-07-15 10:09 م
 

محافظة المفرق تنفذ مبادرة تزيين وزراعة الأشجار على مدخل مركز حدود جابر

ل
جانب من أعمال التزيين والزراعة
 
الثلاثاء، 15-07-2025 09:25 م

الوكيل الإخباري- نفذت محافظة المفرق، اليوم الثلاثاء، أعمال تشجير وتزيين مدخل مركز حدود جابر، ضمن مبادرة "أردن أخضر" التي تنفذها وزارة الداخلية بالتشاركية مع مؤسسة ولي العهد ومجلس الخدمات المشتركة ومديرية زراعة المفرق.

اضافة اعلان


وأكد محافظ المفرق، فراس أبو الغنم، أنه تنفيذًا لتوجيهات مؤسسة ولي العهد بشأن تحريج جوانب الطرق، تم اختيار طريق جابر – المفرق الدولي لإجراء أعمال التشجير، حيث تم زراعة الأشجار في الجزيرة الوسطية عند مدخل حدود جابر، لما تمثله هذه المنطقة من بوابة الأردن الشمالية للقادمين عبر الأراضي السورية.


وقال إن مشروع تحريج جوانب الطرق وتزيينها بالأشجار، يهدف إلى إضفاء جمالية على الطرق، مشيرًا إلى أن اختيار طريق جابر جاء نظرًا لازدياد حركة السير عليه، سواء من المسافرين أو القادمين، بالإضافة إلى النشاط الكبير في حركة الشحن بين الأردن وسوريا.


وبيّن أن المرحلة الأولى شملت زراعة عدد من الأشجار عند مدخل حدود جابر، وسيتم استكمال المراحل التالية بزراعة بين 300 إلى 400 شجرة في الجزيرة الوسطية وجوانب الطريق.


وأوضح أبو الغنم أن هناك خطة مستقبلية لزراعة الأشجار على طريق المفرق – جابر، انطلاقًا من مدينة المفرق باتجاه حدود جابر.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ت

عربي ودولي بيان إيراني عن أحداث السويداء الدامية والضربات الإسرائيلية على سوريا

قوات الأمن السورية في مدينة السويداء

عربي ودولي براك: الاشتباكات الأخيرة في جنوب سوريا "مقلقة"

المملكة المتحدة

عربي ودولي بعد عامين من التعتيم .. بريطانيا تكشف برنامجًا سريًا لإعادة توطين آلاف الأفغان

الفنان المصري سامح حسين

مهرجان جرش من مصر للأردن .. الفنان سامح حسين يشكر إدارة مهرجان جرش

ل

أخبار محلية بحث التعاون بين بلدية غرب إربد والتدريب المهني لتمكين الشباب والمرأة

ل

أخبار محلية محافظة المفرق تنفذ مبادرة تزيين وزراعة الأشجار على مدخل مركز حدود جابر

ل

أخبار محلية سواعد الدفاع المدني الأردني تخمد ألسنة اللهب في أشجار اللاذقية السورية

g

أخبار محلية "أوقاف معان" تعزز الوعي بمخاطر المخدرات لدى الأجيال



 
 





الأكثر مشاهدة