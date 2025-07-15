محافظة المفرق تنفذ مبادرة تزيين وزراعة الأشجار على مدخل مركز حدود جابر

وأكد محافظ المفرق، فراس أبو الغنم، أنه تنفيذًا لتوجيهات مؤسسة ولي العهد بشأن تحريج جوانب الطرق، تم اختيار طريق جابر – المفرق الدولي لإجراء أعمال التشجير، حيث تم زراعة الأشجار في الجزيرة الوسطية عند مدخل حدود جابر، لما تمثله هذه المنطقة من بوابة الأردن الشمالية للقادمين عبر الأراضي السورية.
وقال إن مشروع تحريج جوانب الطرق وتزيينها بالأشجار، يهدف إلى إضفاء جمالية على الطرق، مشيرًا إلى أن اختيار طريق جابر جاء نظرًا لازدياد حركة السير عليه، سواء من المسافرين أو القادمين، بالإضافة إلى النشاط الكبير في حركة الشحن بين الأردن وسوريا.
وبيّن أن المرحلة الأولى شملت زراعة عدد من الأشجار عند مدخل حدود جابر، وسيتم استكمال المراحل التالية بزراعة بين 300 إلى 400 شجرة في الجزيرة الوسطية وجوانب الطريق.
وأوضح أبو الغنم أن هناك خطة مستقبلية لزراعة الأشجار على طريق المفرق – جابر، انطلاقًا من مدينة المفرق باتجاه حدود جابر.
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