محافظة يلتقي السفيرة التونسية في عمان

وقد أكد الوزير محافظة خلال اللقاء على حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إستقطاب مزيد من الطلبة التونسيين للدراسة في الجامعات الأردنية، والعمل على تذليل جميع الصعوبات التي قد تواجههم للالتحاق بالجامعات الأردنية.
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