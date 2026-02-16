محافظ الزرقاء يؤكد ضرورة التزام التجار بسلامة الغذاء وجودته

الوكيل الإخباري- أكد محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، توفر مخزون كاف واستراتيجي من المواد التموينية ومتطلبات شهر رمضان المبارك، داعياً إلى ضرورة التزام التجار ب بسلامة الغذاء وجودته، وضرورة توفير السلع بجودة مناسبة وأسعار معتدلة.

ونوه المحافظ، خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد اليوم الإثنين في مبنى المحافظة، إلى أهمية تكثيف الحملات الرقابية لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار ومتابعة أي مظاهر تعيق حركة المواطنين، مع التأكيد على احترام حرمة الشهر المبارك وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس الصحة والسلامة العامة أو النظام العام.



وشدد على أهمية قيام لجان الصحة والسلامة العامة ومراقبي الأسواق في البلديات ودوائر الصحة والغذاء والدواء والصناعة والتجارة والبيئة والمواصفات والمقاييس بتكثيف الرقابة الصحية وضبط الأسعار وضمان توفر السلع.



وبحث أبو قاعود، خلال الاجتماع الذي حضره الحكام الإداريون ومدراء الدوائر والمؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية، الإجراءات والخطط الاستباقية التي أعدتها الدوائر التنفيذية استعداداً لشهر رمضان المبارك، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتعزيز الرقابة على الأسواق وتنظيم مختلف الجوانب المرتبطة بالشهر المبارك، شهر الرحمة والعبادة والعمل.



ولفت إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات المرورية اللازمة للحد من الاختناقات والأزمات المرورية، وتنظيم عمل الأسواق والبسطات والباعة المتجولين والتقيد بالمواقع المخصصة لهم، إلى جانب متابعة الالتزام بالشروط والمعايير الصحية، والالتزام بالفعاليات التي تقام خلال الشهر المبارك.



وأشار أبو قاعود إلى أن الأجهزة الأمنية أعدت خططاً مرورية لتنظيم حركة السير والحد من الاختناقات والأزمات في المناطق الحيوية، إلى جانب تنفيذ حملات ميدانية تهدف إلى توفير أجواء آمنة ومريحة للمتسوقين.