مدرسة حقلية في البادية الشمالية حول زراعة النباتات الطبية والعطرية

10:12 م

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الوكيل الإخباري- نفذت شعبة الإرشاد الزراعي في مديرية زراعة لواء البادية الشمالية الغربية، اليوم الاثنين، مدرسة حقلية حول زراعة النباتات الطبية والعطرية في الأكياس والقواوير، في مقر جمعية سيدات السرحان. اضافة اعلان





وقالت المديرية إن الفعالية تأتي ضمن خطة المدارس الحقلية التي تنفذها وزارة الزراعة، بإشراف من مديرية البرامج الإرشادية في قطاع الإرشاد الزراعي، بهدف تطوير مهارات المزارعين وتمكينهم من مواجهة تحديات التغير المناخي.



وتضمنت المدرسة الحقلية تقديم إرشادات وتوجيهات عملية للمشاركين حول زراعة الأشجار المقزمة مثل "الكمكوات" في القواوير، إلى جانب شرح وتطبيق عملي لزراعة الأشتال باستخدام نظام الري تحت السطحي، بما يسهم في تحسين كفاءة استخدام المياه وتحقيق إنتاجية أفضل ضمن المساحات المحدودة.

