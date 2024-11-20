 
الأربعاء 2024-11-20 10:06 م
 

مديرية الأمن العام تسيّر بعثتها الثانية لأداء مناسك العمرة

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
الأربعاء، 20-11-2024 08:47 م

الوكيل الإخباري-   سيّرت مديرية الأمن العام اليوم الأربعاء، بعثتها الثانية من العاملين والمتقاعدين والمصابين وذوي الشهداء، إلى الديار المقدسة لأداء مناسك العمرة .

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وتأتي هذه البعثة ضمن نهج المديرية في تنفيذ التوجيهات الملكية الحكيمة ونهجها في إيلاء منتسبيها جلّ الاهتمام والرعاية، وتكريما لهم.


وتواصل مديرية الأمن العام تنفيذ هذه السُّنة الحميدة بتسيير بعثات الحج والعمرة لمنتسبيها في كل عام، وبما يمكنهم من أداء المناسك والشعائر الدينية التي تنطوي على جملة من المعاني العظيمة والقيم النبيلة التي تحث على العمل والعطاء.

 
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