مديرية الأمن العام تسيّر بعثتها الثانية لأداء مناسك العمرة

وتأتي هذه البعثة ضمن نهج المديرية في تنفيذ التوجيهات الملكية الحكيمة ونهجها في إيلاء منتسبيها جلّ الاهتمام والرعاية، وتكريما لهم.
وتواصل مديرية الأمن العام تنفيذ هذه السُّنة الحميدة بتسيير بعثات الحج والعمرة لمنتسبيها في كل عام، وبما يمكنهم من أداء المناسك والشعائر الدينية التي تنطوي على جملة من المعاني العظيمة والقيم النبيلة التي تحث على العمل والعطاء.
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