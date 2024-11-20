مديرية الأمن العام تسيّر بعثتها الثانية لأداء مناسك العمرة

الوكيل الإخباري- سيّرت مديرية الأمن العام اليوم الأربعاء، بعثتها الثانية من العاملين والمتقاعدين والمصابين وذوي الشهداء، إلى الديار المقدسة لأداء مناسك العمرة .

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وتأتي هذه البعثة ضمن نهج المديرية في تنفيذ التوجيهات الملكية الحكيمة ونهجها في إيلاء منتسبيها جلّ الاهتمام والرعاية، وتكريما لهم.