 
الثلاثاء 2024-12-17 06:57 م
 

مديرية تربية عجلون تبحث الاستعدادات لامتحان الثانوية العامة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الثلاثاء، 17-12-2024 06:44 م

الوكيل الإخباري-   بحثت مديرية التربية والتعليم في محافظة عجلون، اليوم الثلاثاء، مع مراقبي امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" في مدرسة الأميرة عائشة الثانوية للبنات، الاستعدادات والتجهيزات والترتيبات للامتحان.

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وقال مدير المديرية خلدون جويعد، إن الاجتماع يأتي لتكثيف الجهود والعمل ضمن الفريق الواحد، وتوزيع المهام والواجبات المطلوبة لضمان نجاح امتحان الثانوية العامة وتيسير إجراءاته بكل يسر وسهولة ضمن التعليمات الناظمة، بما يضمن تكافؤ الفرص والعدالة بين الطلبة.


ودعا إلى متابعة احتياجات قاعات الامتحانات وتوفير جميع المستلزمات الضرورية للطلبة لتحقيق بيئة امتحانية مناسبة تنعكس إيجابًا على أداء الطلبة.

 
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