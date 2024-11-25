مديرية زراعة لواء الوسطية في إربد تدعو أصحاب آبار تجميع مياه الأمطار لتجهيزها

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الوكيل الإخباري- دعت مديرية زراعة لواء الوسطية في محافظة إربد أصحاب آبار تجميع مياه الأمطار لتجهيز آبارهم لهذه الغاية. اضافة اعلان





ودعا مدير زراعة لواء الوسطية في محافظة إربد، قتيبة عبيدات، أصحاب آبار تجميع مياه الأمطار لتجهيز آبارهم لتجميع المياه.



وقال عبيدات، الأحد، إن على أصحاب الآبار التأكد من صلاحية المزاريب والأنابيب المؤدية للبئر التجميعي للمياه، وعدم إدخال مياه "الشتوة الأولى" في البئر التجميعي.



وأضاف أنه يجب تنظيف ساحة تجميع المياه المحيطة ببئر تجميع المياه أو سطح المنزل في حال كان البئر متصلا بأنابيب ناقلة المياه من سطح البيت.



وبين أنه يجب التأكد من صلاحية مهارب المياه وفتحها وضمان تهريبها إلى أماكن آمنة، والتأكد من إغلاق البئر بإحكام.