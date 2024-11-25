مديرية زراعة لواء الوسطية في إربد تدعو أصحاب آبار تجميع مياه الأمطار لتجهيزها

ودعا مدير زراعة لواء الوسطية في محافظة إربد، قتيبة عبيدات، أصحاب آبار تجميع مياه الأمطار لتجهيز آبارهم لتجميع المياه.
وقال عبيدات، الأحد، إن على أصحاب الآبار التأكد من صلاحية المزاريب والأنابيب المؤدية للبئر التجميعي للمياه، وعدم إدخال مياه "الشتوة الأولى" في البئر التجميعي.
وأضاف أنه يجب تنظيف ساحة تجميع المياه المحيطة ببئر تجميع المياه أو سطح المنزل في حال كان البئر متصلا بأنابيب ناقلة المياه من سطح البيت.
وبين أنه يجب التأكد من صلاحية مهارب المياه وفتحها وضمان تهريبها إلى أماكن آمنة، والتأكد من إغلاق البئر بإحكام.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية الكرك تعلن حالة الطوارئ المتوسطة استعدادا للمنخفض
-
الأمن يحذر من الحالة الجوية
-
حزب الاتحاد الوطني الأردني يدين الاعتداء على رجال الأمن العام ويشيد بإحباط محاولتي التسلل على الحدود
-
رئيس بلدية إربد: سنتخذ إجراءات جديدة لتنظيم سوق البالة
-
الحمل الكهربائي يسجل 3625 ميجا واط مساء اليوم
-
بيان من عشيرة المعايطة بشأن احداث الرابية
-
ضريبة الدخل: 7500 مكلف تقدموا بطلبات التسوية والمصالحة
-
الهيئة الخيرية الهاشمية: وصول دفعة جديدة من المواد الإغاثية لغزة