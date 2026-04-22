الأربعاء 2026-04-22 08:35 م

مدير تربية قصبة اربد يفتتح معرض الوسائل التعليمية

الأربعاء، 22-04-2026 07:43 م

الوكيل الإخباري-   افتتح مدير التربية والتعليم للواء قصبة إربد الدكتور رعد الخصاونة، اليوم الأربعاء، معرض الوسائل التعليمية في مدرسة فوعرا الثانوية للبنات، بمشاركة رؤساء أقسام بالمديرية وكوادر تربوية وممثلي المجتمع المحلي.

وأكد الخصاونة، أهمية توظيف الوسائل التعليمية الحديثة والمبتكرة في تبسيط المفاهيم الدراسية وتحفيز التعلم النشط، ودورها المحوري في مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة ورفع مستوى التحصيل الأكاديمي وتجويد بيئة التعلم.

 
 


