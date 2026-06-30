مدير عام الأحوال المدنية يتفقد مديرية الكرك

واستمع الطيب خلال الزيارة، إلى إيجاز حول واقع العمل والخدمات المقدمة، مؤكدا أهمية الارتقاء بجودة الخدمة الحكومية، وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة الأداء وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية.
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