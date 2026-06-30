مدير عام الأحوال المدنية يتفقد مديرية الكرك

الوكيل الإخباري- تفقد مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات، غيث الطيب، اليوم الثلاثاء مديرية الأحوال المدنية والجوازات في محافظة الكرك، للاطلاع على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على احتياجات المديرية وآليات تطوير الأداء.

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واستمع الطيب خلال الزيارة، إلى إيجاز حول واقع العمل والخدمات المقدمة، مؤكدا أهمية الارتقاء بجودة الخدمة الحكومية، وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة الأداء وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية.