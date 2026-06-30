الثلاثاء 2026-06-30 05:27 م

مدير عام الأحوال المدنية يتفقد مديرية الكرك

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مبنى دائرة الأحوال المدنية الرئيسي
 
الثلاثاء، 30-06-2026 04:24 م

الوكيل الإخباري- تفقد مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات، غيث الطيب، اليوم الثلاثاء مديرية الأحوال المدنية والجوازات في محافظة الكرك، للاطلاع على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على احتياجات المديرية وآليات تطوير الأداء.

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واستمع الطيب خلال الزيارة، إلى إيجاز حول واقع العمل والخدمات المقدمة، مؤكدا أهمية الارتقاء بجودة الخدمة الحكومية، وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة الأداء وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية.

 

وأكد الطيب خلال الزيارة أهمية استمرار العمل بروح الفريق، وتطوير بيئة العمل بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مواقع العمل، مشيرا إلى أهمية مواصلة الجهود لتطوير منظومة الأحوال المدنية والجوازات وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

 
 


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