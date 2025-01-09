مذكرة تفاهم بين هيئة الإعلام وشركة بيوند يونيفيرس

الوكيل الإخباري- وقعت هيئة الإعلام وشركة بيوند يونيفيرس، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك لتعزيز المعرفة ونشر الوعي بتقنيات المستقبل المرتبطة بالميتافيرس والذكاء الاصطناعي.

اضافة اعلان



وتهدف المذكرة التي وقعها عن الهيئة مديرها العام بشير المومني، وعن الشركة مؤسسها ورئيسها التنفيذي المهندس ثائر الفرارجة، إلى تطوير مبادرات ومشاريع إعلامية تستخدم التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الإعلام الرقمي، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية تستهدف القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المحلي، لتأهيل الكوادر الوطنية في تقنيات الثورة الصناعية الخامسة.