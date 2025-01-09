 
الخميس 2025-01-09 04:57 م
 

مذكرة تفاهم بين هيئة الإعلام وشركة بيوند يونيفيرس

جانب من توقيع الاتفاقية
جانب من توقيع الاتفاقية
الخميس، 09-01-2025 03:34 م

الوكيل الإخباري-   وقعت هيئة الإعلام وشركة بيوند يونيفيرس، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك لتعزيز المعرفة ونشر الوعي بتقنيات المستقبل المرتبطة بالميتافيرس والذكاء الاصطناعي.

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وتهدف المذكرة التي وقعها عن الهيئة مديرها العام بشير المومني، وعن الشركة مؤسسها ورئيسها التنفيذي المهندس ثائر الفرارجة، إلى تطوير مبادرات ومشاريع إعلامية تستخدم التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الإعلام الرقمي، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية تستهدف القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المحلي، لتأهيل الكوادر الوطنية في تقنيات الثورة الصناعية الخامسة.


وقال المومني إن الهيئة تسعى لدعم القطاع الإعلامي في الأردن، ورفع كفاءة الموارد الإعلامية لديها، مشيرا إلى أن الاتفاقية تعكس حرص الهيئة على السير نحو تهيئة بيئة إعلامية تتماشى مع التطور التكنولوجي.

 
gnews

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