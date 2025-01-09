مذكرة تفاهم بين هيئة الإعلام وشركة بيوند يونيفيرس

وتهدف المذكرة التي وقعها عن الهيئة مديرها العام بشير المومني، وعن الشركة مؤسسها ورئيسها التنفيذي المهندس ثائر الفرارجة، إلى تطوير مبادرات ومشاريع إعلامية تستخدم التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الإعلام الرقمي، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية تستهدف القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المحلي، لتأهيل الكوادر الوطنية في تقنيات الثورة الصناعية الخامسة.
وقال المومني إن الهيئة تسعى لدعم القطاع الإعلامي في الأردن، ورفع كفاءة الموارد الإعلامية لديها، مشيرا إلى أن الاتفاقية تعكس حرص الهيئة على السير نحو تهيئة بيئة إعلامية تتماشى مع التطور التكنولوجي.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الديوان الملكي يلتقي أعضاء تجمع "شباب الولاء للوطن والقائد"
-
"العمل" تتلقى 830 شكوى من إربد خلال 2024
-
اتفاق بين غرفتي تجارة عمان والشارقة لتعزيز التعاون المشترك
-
رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في محافظة العاصمة
-
مديرية الأمن العام تعلن تفاصيل استضافة بطولة العقبة الدولية الشاطئية لالتقاط الأوتاد
-
إعادة طرح عطاء لشراء كميات من الشعير
-
المتقاعدين العسكريين تعلن عن فتح باب التقدم للقروض الشخصية
-
الصفدي يبحث تعزيز التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي