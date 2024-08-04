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مذكرة لتنمية مهارات الكوادر الصحية في الأردن

جانب من توقيع المذكرة
جانب من توقيع المذكرة




 

الأحد، 04-08-2024 07:45 م

 الوكيل الإخباري - وقع مجلس اعتماد المؤسسات الصحية وشركة الحوسبة الصحية، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال المعلوماتية الصحية وتدريب وتنمية مهارات الكوادر الصحية في الأردن.


ووقع المذكرة الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية المهندس عمر عايش، والمدير التنفيذي لمجلس اعتماد المؤسسات الصحية سلمى جاعوني.


وبموجب المذكرة يتعاون الطرفان في مجال الصحة الإلكترونية وتحسين جودة الخدمات والمعلومات والبيانات الطبية من خلال تطوير برامج تدريبية مشتركة لتنمية المهارات المعلوماتية الصحية، وتدريب الكوادر العاملة في المؤسسات الصحية على آلية عمل "برنامج حكيم"، وطرق الوصول الى المصادر الطبية التي توفرها المكتبة الطبية الإلكترونية "عِلم"، واستخدام واستخراج المعلومات الطبية المدعمة بالأدلة.


وسيعمل الطرفان على العمل على دراسة التعاون في هذا المجال، وتأهيل وتطوير وبناء قدرات وتدريب الكوادر وعلى تطوير الأفكار الإبداعية في المجالات التقنية والمهنية.


وأكد عايش أهمية المذكرة التي تعكس التزام الشركة العميق بتحسين مستوى الخدمات الصحية من خلال التدريب والتطوير المستمرين من كلا الطرفين.


وقال إن الشركة تؤمن أن تزويد العاملين في القطاع الصحي بالمعارف والمهارات اللازمة هو مفتاح أساسي لتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، معربا عن الاعتزاز بالشراكة مع مجلس اعتماد المؤسسات الصحية لتحقيق نتائج ملموسة تسهم في رفع مستوى الأداء الصحي على جميع الأصعدة.


من جانبها، بينت جاعوني، أن التعاون مع الحوسبة الصحية خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية مجلس الاعتماد في تعزيز جودة الرعاية الصحية.


وأضافت أن تبادل المعارف والخبرات بين المؤسسات الوطنية سيسهم بشكل كبير في تطوير قدرات الكوادر الصحية وتعزيز الابتكار، مؤكدة سعي المجلس من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز ثقافة الابتكار والريادة في القطاع الصحي، وتطوير برامج تدريبية مشتركة تسهم في رفع مستوى الكفاءة المهنية للعاملين في المجال الصحي.


وأوضحت أن هذا التعاون سيمكن من تقديم دعم أكبر للمؤسسات الصحية في المملكة، من خلال تحسين إجراءات الاعتماد والتقييم، وتقديم الأدوات والموارد التي تساعدهم على تحقيق التميز في تقديم الخدمات الصحية.

gnews

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