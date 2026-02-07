السبت 2026-02-07 11:02 م

"مستثمري الدواجن": أسعار الدجاج لم ترتفع والزيادات الأخيرة مؤقتة

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة النتائج الأولية لمسح المؤشرات الاقتصادية (مسح الفقاسات) للربع الثالث لعام 2025، والذي أظهر انخفاض أسعار الدجاج اللاحم بما نسبته 4 بالمئة خلال عام 2025 مقارنة مع عام 2024،
دجاج
 
السبت، 07-02-2026 08:28 م
الوكيل الإخباري-   قال رئيس جمعية مستثمري الدواجن والأعلاف عبد الشكور جمجوم إن أسعار الدواجن لم تشهد ارتفاعا حقيقيا أو مبررا في الأسواق المحلية، مؤكدا أن الكميات المتوفرة في المزارع تفوق حاجة الاستهلاك خلال شهر رمضان المبارك.اضافة اعلان


وأوضح جمجوم، في تصريح، مساء السبت، أن أسعار الدواجن كانت خلال الأشهر الستة الماضية دون الكلفة التشغيلية، ما تسبب بخسائر كبيرة للمزارعين، مشيرا إلى أن أي تغيرات طفيفة طرأت مؤخرا تعود إلى فجوة مؤقتة في الكميات المطروحة في السوق ليوم أو يومين فقط، الأمر الذي انعكس بارتفاع محدود لا يتجاوز عدة قروش.

وأكد أن الدواجن سلعة تخضع لآلية العرض والطلب، ولا يمكن لأي جهة التحكم بأسعارها بشكل منفرد، لافتا إلى أن توفر الإنتاج بكميات كافية سيعيد الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية وبما يخدم مصلحة المواطن.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

النائب الكابتن زهير محمد الخشمان

شؤون برلمانية الخشمان: البيان الأردني–التركي يحدد أولويات واضحة في ملفات الإقليم

النائب زهير محمد الخشمان

شؤون برلمانية الخشمان: الوفاء الذي يجمع… والبيعة التي تقود للمستقبل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو سيلتقي مع ترامب في واشنطن الأربعاء

مستشفى الطفيلة الحكومي

أخبار محلية قرابة 15 حالة اختناق بفيروس الالتهاب الرئوي بين منتسبات مركز إيواء بالطفيلة

الملكة رانيا تلتقي السيدة الأولى لتركيا أمينة أردوغان في إسطنبول

أخبار محلية الملكة رانيا تلتقي السيدة الأولى لتركيا أمينة أردوغان في إسطنبول

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة بمنخفض جوي ضحل مصحوب بكتلة هوائية باردة الاحد، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً. يكون الطقس بارداً وغائماً في أغلب المناطق، مع هطول أمطار – بمشيئة الله – في شمال المملكة

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

جلالة الملك عبد الله الثاني

أخبار محلية الملك يعود إلى أرض الوطن

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة النتائج الأولية لمسح المؤشرات الاقتصادية (مسح الفقاسات) للربع الثالث لعام 2025، والذي أظهر انخفاض أسعار الدجاج اللاحم بما نسبته 4 بالمئة خلال عام 2025 مقارنة مع عام 2024،

أخبار محلية "مستثمري الدواجن": أسعار الدجاج لم ترتفع والزيادات الأخيرة مؤقتة



 






الأكثر مشاهدة