"مستثمري الدواجن": أسعار الدجاج لم ترتفع والزيادات الأخيرة مؤقتة

الوكيل الإخباري- قال رئيس جمعية مستثمري الدواجن والأعلاف عبد الشكور جمجوم إن أسعار الدواجن لم تشهد ارتفاعا حقيقيا أو مبررا في الأسواق المحلية، مؤكدا أن الكميات المتوفرة في المزارع تفوق حاجة الاستهلاك خلال شهر رمضان المبارك. اضافة اعلان





وأوضح جمجوم، في تصريح، مساء السبت، أن أسعار الدواجن كانت خلال الأشهر الستة الماضية دون الكلفة التشغيلية، ما تسبب بخسائر كبيرة للمزارعين، مشيرا إلى أن أي تغيرات طفيفة طرأت مؤخرا تعود إلى فجوة مؤقتة في الكميات المطروحة في السوق ليوم أو يومين فقط، الأمر الذي انعكس بارتفاع محدود لا يتجاوز عدة قروش.



وأكد أن الدواجن سلعة تخضع لآلية العرض والطلب، ولا يمكن لأي جهة التحكم بأسعارها بشكل منفرد، لافتا إلى أن توفر الإنتاج بكميات كافية سيعيد الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية وبما يخدم مصلحة المواطن.

