مستشفى الأميرة بسمة التعليمي يجري أول عملية قسطرة قلبية

الإثنين 2026-01-26 12:22 ص

الأحد، 25-01-2026 10:31 م

الوكيل الإخباري-    أجرى مستشفى الأميرة بسمة التعليمي الجديد اليوم الأحد، أول عملية قسطرة قلبية بنجاح ليدشن بذلك مرحلة جديدة من الخدمات الطبية التخصصية التي كانت تتطلب سابقا تحويل المرضى إلى مستشفيات أخرى.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من افتتاح جلالة الملك عبدالله الثاني المستشفى الجديد الذي صمم ليكون صرحا طبيا متكاملا يخدم أبناء محافظة إربد والشمال والمناطق المجاورة بأحدث المعايير العالمية.


وأكد مدير المستشفى الدكتور إبراهيم الشهابات، أن نجاح هذه العملية يمثل نقطة تحول جوهرية في مسيرة المستشفى، مشيرا إلى أن هذه العملية هي الأولى من نوعها التي تجرى في المستشفى وتعد ثمرة للتجهيزات المتطورة والكوادر المؤهلة التي تم رفد المستشفى بها، حيث كان المستشفى في السابق يضطر لتحويل حالات القسطرة إلى مستشفيات أخرى خارج المحافظة لعدم توفر الأجهزة والخدمة اللازمة حينها.


وأضاف، إن قسم القلب في المستشفى جرى تزويده بأجهزة طبية حديثة ومتطورة تضاهي ما هو موجود في أرقى المراكز العالمية، لافتا الى أن الكادر الطبي يمتلك الخبرة والكفاءة العالية للتعامل مع مثل هذه الحالات الدقيقة.

 
 


