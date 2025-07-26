مستشفى جديد في مأدبا وتحول رقمي في "الخدمات الطبية الملكية"

وتهدف الاتفاقيتان إلى إنشاء مستشفى مأدبا الجديد، وتطوير البنية التحتية الرقمية للمستشفيات التابعة لمديرية الخدمات الطبية الملكية، في خطوة تُعزز جودة الخدمات الصحية وتسهم في تعزيز التحول الرقمي في الرعاية الطبية بالمملكة.
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