مستشفى جديد في مأدبا وتحول رقمي في "الخدمات الطبية الملكية"

الوكيل الإخباري- شهد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وسمو الأمير خالد بن الوليد، رئيس مجلس إدارة شركة (كي بي دبليو)، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي، مراسم توقيع اتفاقيتين استثماريتين بقيمة 133 مليون دينار في القطاع الصحي الأردني. اضافة اعلان





وتهدف الاتفاقيتان إلى إنشاء مستشفى مأدبا الجديد، وتطوير البنية التحتية الرقمية للمستشفيات التابعة لمديرية الخدمات الطبية الملكية، في خطوة تُعزز جودة الخدمات الصحية وتسهم في تعزيز التحول الرقمي في الرعاية الطبية بالمملكة.



