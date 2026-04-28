مطالبات بتدخل عاجل لضبط محيط مدارس البنات في عين الباشا

11:22 ص

الوكيل الإخباري- اشتكى عدد من أهالي لواء عين الباشا من تواجد بعض الشباب والفتية بشكل يومي أمام مدارس للبنات، وما يرافق ذلك من تصرفات وسلوكيات وصفوها بالمسيئة وغير المقبولة.





ووصلت إلى الوكيل الإخباري شكاوى من مواطنين أفادوا بأن طالبات يتعرضن لمضايقات وتحرش لفظي من قبل بعض المتواجدين في محيط المدارس، وسط استياء متزايد من الأهالي الذين أكدوا أن هذه السلوكيات باتت تتكرر بصورة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة.



وأشار الأهالي إلى أن الملاحظات الواردة تتركز بشكل خاص في محيط مدرسة الأميرة راية بنت الحسين الثانوية للبنات ومدرسة عين الباشا الأساسية للبنات المجاورة لمسجد أبو عميرة على مثلث المدارس.



وطالب مواطنون الجهات المعنية والأجهزة الأمنية بتكثيف الرقابة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المشهد، وإنهاء هذه الظاهرة التي تسيء للبيئة التعليمية وتؤثر على شعور الطالبات بالأمان أثناء الذهاب إلى مدارسهن ومغادرتها.



وأكد الأهالي أهمية توفير محيط مدرسي آمن يحفظ كرامة الطالبات ويضمن سير العملية التعليمية بعيدًا عن أي تجاوزات أو ممارسات سلبية.





