معهد السياسة والمجتمع يناقش إدارة النفايات والمياه في جرش

الوكيل الإخباري- عقد معهد السياسة والمجتمع، ضمن مشروع مختبر الاستدامة الأردني بالشراكة مع وفد من السفارة الأميركية في عمان، جلسة نقاشية استعرض خلالها أوراق سياسات تتعلق بإدارة النفايات والمياه في المحافظة.

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