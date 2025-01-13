معهد السياسة والمجتمع يناقش إدارة النفايات والمياه في جرش

وأكد رئيس لجنة البيئة والمناخ النيابية في مجلس النواب الدكتور حمزة الحوامدة، أهمية إنشاء حاضنات أعمال تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى التكامل بين برامج المعهد واحتياجات محافظة جرش خاصة في القضايا المتعلقة بالحفاظ على البيئة ومعالجة تحديات التغير المناخي.
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