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معهد السياسة والمجتمع يناقش إدارة النفايات والمياه في جرش

جرش
جرش
الإثنين، 13-01-2025 04:21 م

الوكيل الإخباري-    عقد معهد السياسة والمجتمع، ضمن مشروع مختبر الاستدامة الأردني بالشراكة مع وفد من السفارة الأميركية في عمان، جلسة نقاشية استعرض خلالها أوراق سياسات تتعلق بإدارة النفايات والمياه في المحافظة.

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وأكد رئيس لجنة البيئة والمناخ النيابية في مجلس النواب الدكتور حمزة الحوامدة، أهمية إنشاء حاضنات أعمال تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى التكامل بين برامج المعهد واحتياجات محافظة جرش خاصة في القضايا المتعلقة بالحفاظ على البيئة ومعالجة تحديات التغير المناخي.

 
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