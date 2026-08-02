معهد فسيفساء مادبا يبحث مع وفد إيطالي تطوير الخطة الدراسية للمعهد

وناقش الاجتماع نتائج الكورس الصيفي الناجح الذي أقيم، أخيرا، في مدينة رافينا الإيطالية، بحضور عميد المعهد الدكتور احمد العمايرة والكادر التدريسي والإداري.
وكانت الهيئة التدريسية في المعهد زارت، مدينة رافينا الإيطالية للاطلاع على المناهج الإيطالية وتدريب مدرسي المعهد على المنهاج الإيطالي بما يسهم بتطوير الخطة الدراسية بالمعهد من خلال التركيز على الجانب التطبيقي ونقل الخبرة الإيطالية بصناعة الفسيفساء وتعديل خطة الدراسة في المعهد.
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