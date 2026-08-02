معهد فسيفساء مادبا يبحث مع وفد إيطالي تطوير الخطة الدراسية للمعهد

الوكيل الإخباري- بحث معهد مادبا لفن الفسيفساء والترميم، اليوم الأحد، خلال اجتماع مع ممثلين عن جامعة بولونيا الإيطالية، سبل تطوير الخطة الدراسية للمعهد .

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وناقش الاجتماع نتائج الكورس الصيفي الناجح الذي أقيم، أخيرا، في مدينة رافينا الإيطالية، بحضور عميد المعهد الدكتور احمد العمايرة والكادر التدريسي والإداري.