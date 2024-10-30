مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي أبو زيد والنعيمي

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء المرحومين في محافظتي المفرق والعاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهما، وعموم عشيرتي أبو زيد والنعيمي، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
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