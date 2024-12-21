من الأحد وحتى الأربعاء.. اعلان صادر عن إدارة الترخيص

وستتواجد عربة الترخيص المتنقلة في قاعة الأمير حسين التابعة لبلدية برقش، من الساعة 8 صباحا وحتى الثانية ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.
وتأتي الخدمة ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم.
وسيتم تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا.
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