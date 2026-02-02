مياه اليرموك: تقليل ساعات الضخ بالشونة الشمالية لتأهيل بئر

وأوضحت الشركة في بيان اليوم الاثنين، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطتها لتحسين ساعات الضخ والاستعداد للصيف المقبل، مؤكدة أن الضخ سيُستأنف وفق البرنامج الطبيعي فور الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل.
ودعت الشركة المواطنين إلى تفهم هذه الإجراءات المؤقتة والتي تصب في تحسين الخدمة وضمان استدامتها خلال الفترات المقبلة.
-
أخبار متعلقة
-
بنك الملابس الخيري يستحدث ثلاث صالات متنقلة
-
الحكومة : حل حكومي نهائي لأراضي المخيمات المتعثرة وفق التعويض العادل
-
الجيش يجلي الدفعة الـ23 من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن
-
إندماج أحزاب النهج الجديد والشورى الأردني والتكامل الوطني
-
الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر أردنية
-
"الأمانة" تعلن الطوارئ للتعامل مع المنخفض
-
ندوة في العقبة حول التبرع بالقرنيات
-
رئيس هيئة الأركان يستقبل رئيس أركان الجيوش الفرنسية