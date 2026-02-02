الإثنين 2026-02-02 10:15 م

مياه اليرموك: تقليل ساعات الضخ بالشونة الشمالية لتأهيل بئر

الإثنين، 02-02-2026 09:41 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة مياه اليرموك/ مديرية مياه الشونة الشمالية، عن تقليل ساعات الضخ مؤقتا للمشتركين في مناطق وتجمعات الشونة الشمالية بسبب الأعمال الجارية لإعادة تأهيل بئر 6 في وادي العرب وهو المغذي الوحيد لخزان معاذ بن جبل المزود للمنطقة.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم الاثنين، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطتها لتحسين ساعات الضخ والاستعداد للصيف المقبل، مؤكدة أن الضخ سيُستأنف وفق البرنامج الطبيعي فور الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل.


ودعت الشركة المواطنين إلى تفهم هذه الإجراءات المؤقتة والتي تصب في تحسين الخدمة وضمان استدامتها خلال الفترات المقبلة.

 
 


