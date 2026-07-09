نائب الملك يزور إدارة المختبرات والأدلة الجرمية

واطلع سموه على سير عمل الإدارة، وأبرز الأجهزة والتقنيات الحديثة المستخدمة في فحص وتحليل الأدلة الجنائية، ودورها المحوري في دعم التحقيقات وتعزيز منظومة العدالة الجنائية، بحضور مدير الأمن العام بالإنابة العميد رامي الدباس.
وأشاد سمو ولي العهد بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الإدارة، وبكفاءتها العالية وخبرات مرتباتها، مؤكدا أهمية مواصلة تطوير القدرات الفنية والتقنية، ومواكبة أحدث المستجدات العالمية في مجالات العلوم الجنائية والأدلة الرقمية، بما يعزز كفاءة العمل الأمني ويرسخ سيادة القانون.
وأكد سموه أهمية تعزيز التعاون والتشاركية مع الجامعات والمعاهد العلمية والقطاع الخاص لمعالجة أية تحديات قد تستجد في القضايا الأمنية، بما يسهم في إيجاد حلول لها ويدعم جهود الإدارة في تعزيز السلم والأمن المجتمعي.
واستمع سمو ولي العهد إلى إيجاز من مدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية العميد الدكتور نايف الزيود حول اختصاصات الإدارة والتقنيات المتطورة المستخدمة في فحص وتحليل الأدلة الجنائية والرقمية، فضلا عما تقدمه من دعم فني وعلمي للتحقيقات الجنائية وفق أعلى المعايير الدولية.
كما تطرق الإيجاز إلى أبرز ما تم تنفيذه من مشاريع تطويرية، والخطط المستقبلية الهادفة إلى تعزيز جاهزية إدارة المختبرات والأدلة الجرمية، والارتقاء بعملها بما يواكب التطورات المتسارعة في علوم الأدلة الجنائية.
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