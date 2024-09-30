نتائج الشامل الدورة الصيفية 2024 الأربعاء القادم

وقال الدكتور العجلوني أن الإعلان عن نتائج هذه الدورة الربيعية سيكون بمؤتمر صحفي بمركز الجامعة في السلط في تمام الساعة العاشرة صباحا.
ورحب الدكتور العجلوني بكافة وسائل الإعلام لتغطية فعاليات هذا المؤتمر.
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