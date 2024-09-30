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نتائج الشامل الدورة الصيفية 2024 الأربعاء القادم

مبنى الرئاسة في جامعة البلقاء التطبيقية
مبنى الرئاسة في جامعة البلقاء التطبيقية
الإثنين، 30-09-2024 10:06 ص
الوكيل الإخباري-  أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا للامتحانات الأستاذ الدكتور أحمد العجلوني أن نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الصيفية 2024 ستعلن خلال مؤتمر صحفي  يوم الأربعاء  القادم الموافق 2/10/2024 .اضافة اعلان


وقال الدكتور العجلوني أن الإعلان عن نتائج هذه الدورة الربيعية  سيكون بمؤتمر صحفي بمركز الجامعة في السلط في تمام الساعة العاشرة صباحا.

ورحب الدكتور العجلوني بكافة وسائل الإعلام لتغطية فعاليات هذا المؤتمر.
 
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