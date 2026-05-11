ندوة حول أضرار التدخين ومكافحته في جامعة آل البيت

الوكيل الإخباري- نظمت كلية التمريض في جامعة آل البيت اليوم الاثنين، ندوة صحية بعنوان "أضرار التدخين ومكافحته وتأثيره على الجهاز التنفسي" برعاية نائب رئيس الجامعة الدكتور هاني أخو ارشيدة.

واكد اخو ارشيدة أهمية الجهود التي تبذلها وزارة الصحة، ممثلة بمديرية صحة المفرق، في تقديم الدعم والإرشاد للمدخنين من خلال العيادات المتخصصة، مشيراً إلى دورها الكبير في مواجهة الأمراض، لا سيما التنفسية منها .