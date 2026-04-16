نظام جديد لكاتب العدل في الأردن يتضمن تخفيضات للمعاملات الإلكترونية

الوكيل الإخباري- صرح وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن مجلس الوزراء قد أقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/4/2026 نظام رسوم معاملات كاتب العدل لسنة 2026.





وبين التلهوني أن النظام المذكور قد نص على تخفيض الرسوم في حال اللجوء إلى استخدام خدمات كاتب العدل الإلكترونية وذلك في سبيل تشجيع المواطنين على استخدام الخدمات الرقمية مع الإشارة إلى الإبقاء على ذات الرسوم في حال مراجعة كاتب العدل بشكل شخصي.



وبين التلهوني أن الفروقات بين النوعين من الرسوم قد تصل في بعض الأحيان إلى ما بين 25% و40% وذلك بسبب توفير كلف النفقات المترتبة على الخدمات العادية مثل استهلاك الأوراق والأحبار واستخدام المباني وتوفير كلف الطاقة وتقليل الازدحامات ناهيك عن التسريع والتسهيل على المواطن.



يشار إلى أن النظام سيسري بعد نشره في الجريدة الرسمية.





