الخميس 2026-04-16 12:18 م

نظام جديد لكاتب العدل في الأردن يتضمن تخفيضات للمعاملات الإلكترونية

الخميس، 16-04-2026 11:33 ص
الوكيل الإخباري-   صرح وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن مجلس الوزراء قد أقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/4/2026 نظام رسوم معاملات كاتب العدل لسنة 2026.اضافة اعلان


وبين التلهوني أن النظام المذكور قد نص على تخفيض الرسوم في حال اللجوء إلى استخدام خدمات كاتب العدل الإلكترونية وذلك في سبيل تشجيع المواطنين على استخدام الخدمات الرقمية مع الإشارة إلى الإبقاء على ذات الرسوم في حال مراجعة كاتب العدل بشكل شخصي.

وبين التلهوني أن الفروقات بين النوعين من الرسوم قد تصل في بعض الأحيان إلى ما بين 25% و40% وذلك بسبب توفير كلف النفقات المترتبة على الخدمات العادية مثل استهلاك الأوراق والأحبار واستخدام المباني وتوفير كلف الطاقة وتقليل الازدحامات ناهيك عن التسريع والتسهيل على المواطن.

يشار إلى أن النظام سيسري بعد نشره في الجريدة الرسمية.
 
 


أحدث الأخبار

تعبيرية

منوعات 5 أخطاء شائعة تجعل مطبخك يبدو قديماً.. إليك نصائح الخبراء لتحديثه

البنك المركزي: الجهاز المصرفي وافق على تسهيلات جديدة بـ2.656 مليار دينار منذ بداية العام

اقتصاد محلي البنك المركزي: الجهاز المصرفي وافق على تسهيلات جديدة بـ2.656 مليار دينار منذ بداية العام

أخبار محلية الملك يشهد مراسم رفع العلم بمناسبة اليوم الوطني للعلم الأردني

عربي ودولي الجيش الإيراني: إنتاج المسيرات ارتفع 10 أضعاف منذ حرب الـ12 يوما

ثم تابع الفريق بعناية التغيرات في وزن الجسم، واستهلاك الطاقة، ومستقلبات الدم، وحتى التعبير الجيني في الكبد. وأظهرت الفئران تفضيلا قويا جدا للأطعمة الغنية بالكربوهيدرات لدرجة أنها توقفت تماما عن تناول

طب وصحة كيف يسبب الخبز السمنة حتى دون زيادة كمية الطعام؟

مسؤولة إسرائيلية: نتنياهو سيتحدث إلى الرئيس اللبناني

عربي ودولي مسؤولة إسرائيلية: نتنياهو سيتحدث إلى الرئيس اللبناني

شركة أدوية الحكمة تتبرع بشحنة أدوية طارئة بقيمة مليون دولار أمريكي دعماً للشعب اللبناني

أخبار الشركات شركة أدوية الحكمة تتبرع بشحنة أدوية طارئة بقيمة مليون دولار أمريكي دعماً للشعب اللبناني

فلسطين التحاق دفعة جديدة من الفريق الطبي الإندونيسي بالمستشفى الإماراتي العائم في العريش



 
 






الأكثر مشاهدة

 