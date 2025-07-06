نقابة الصحفيين تنعى نقيبها الأسبق سيف الشريف

واستذكرت النقابة في بيان، مناقب الفقيد الذي وافته المنية مساء اليوم الأحد، بعد حياة حافلة بالعطاء المهني والنقابي والوطني، حيث شكل نموذجًا للصحفي الوطني الغيور، وسطر خلال مسيرته المهنية تميزا في خدمة الصحافة الأردنية والدفاع عن حريتها وكرامة العاملين فيها.
ودعت الله أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وزملاءه ومحبيه الصبر والسلوان.
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