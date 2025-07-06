نقابة الصحفيين تنعى نقيبها الأسبق سيف الشريف

الوكيل الإخباري- نعى نقيب الصحفيين الأردنيين الزميل طارق المومني، وأعضاء مجلس النقابة الزميل الصحفي سيف الشريف، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة صحيفة الدستور ومديرها العام والأمين العام المساعد في اتحاد الصحفيين العرب الأسبق.

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واستذكرت النقابة في بيان، مناقب الفقيد الذي وافته المنية مساء اليوم الأحد، بعد حياة حافلة بالعطاء المهني والنقابي والوطني، حيث شكل نموذجًا للصحفي الوطني الغيور، وسطر خلال مسيرته المهنية تميزا في خدمة الصحافة الأردنية والدفاع عن حريتها وكرامة العاملين فيها.