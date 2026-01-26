نقابة المطاعم توجه تعميماً هاماً لجميع المطاعم في الأردن

03:07 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/762316 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أصدرت نقابة أصحاب المطاعم والحلويات تعميماً هاماً إلى جميع منشآت قطاع المطاعم في المملكة، شددت فيه على ضرورة الالتزام الفوري باستكمال إجراءات التسجيل في نظام الفوترة الوطني، وذلك استناداً إلى المستجدات الصادرة عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. اضافة اعلان





وأكدت النقابة، في تعميمها، أن دائرة الضريبة ستباشر بتنفيذ حملات تدقيق ميدانية واسعة تشمل جميع القطاعات التجارية دون استثناء، بما فيها قطاع المطاعم، للتحقق من مدى التزام المنشآت بإجراءات التسجيل في نظام الفوترة الوطني.



وأوضحت النقابة أن هذا الإجراء يأتي عملاً بأحكام الحكم العام الملزم رقم (7) لسنة 2025، والذي جرى تعميمه أصولياً، وينص على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت غير الملتزمة بالتسجيل في نظام الفوترة الوطني، باعتبار ذلك مخالفة صريحة للتشريعات النافذة، وقد يترتب عليه تصنيف المخالفة ضمن حالات التهرب الضريبي وفقاً لأحكام القانون.



ودعت النقابة أصحاب المطاعم إلى المسارعة باستكمال إجراءات التسجيل، تفادياً لأي تبعات قانونية أو مالية، وللاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات الضريبية التي أتاحها القانون، لا سيما تلك الممنوحة لقطاع المطاعم.



كما أكدت النقابة أن أي منشأة لم تحصل على قائمة مصادقة حسب الأصول، سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة في نظام الفوترة الوطني، تُعد خاضعة لضريبة المبيعات حكماً، وذلك وفقاً لأحكام القوانين والتعليمات المعمول بها.



وشددت النقابة في ختام بيانها على استمرارها بتقديم الدعم والإرشاد اللازمين لأعضائها، بما يخدم مصلحة القطاع، داعية أصحاب المطاعم إلى التواصل معها في حال وجود أي استفسارات أو ملاحظات، ومؤكدة حرصها الدائم على حماية القطاع وأعضائه وضمان التزامهم بالتشريعات الناظمة.

تم نسخ الرابط





