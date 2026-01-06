الثلاثاء 2026-01-06 07:31 م

نمروقة تبحث مع نواب الشؤون الخارجية جهود الدبلوماسية الأردنية

الثلاثاء، 06-01-2026 06:04 م
الوكيل الإخباري-   التقت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الدكتورة نانسي نمروقة في مقرّ الوزارة لجنةَ الشؤون الخارجية في مجلس النوّاب، برئاسة النائب هيثم زيادين، بحضور أمين عام الوزارة السفير ضيف الله الفايز.اضافة اعلان


ووضعت نمروقة اللجنة في صورة جهود الدبلوماسية الأردنية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، لخدمة المصالح الوطنية الأردنية، وجهودها إزاء القضايا العربية والتطورات الإقليمية.

وشدّدت نمروقة خلال اللقاء على أنّ الوزارة تسخّر إمكانيّاتها لخدمة مصالح الأردن السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية، والمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة.

واستعرضت نمروقة الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير مستوى الأداء المؤسسي وتحديث الخدمات القنصلية، والمضي قدمًا في مشروعات الأتمتة وتحديث الإجراءات، بما ينسجم مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة تطوير القطاع العام، ورؤية الحكومة للتحوّل الرقمي؛ وذلك لضمان تقديم الخدمة الأفضل للمواطن الأردني في الخارج، والتي تُعدّ أولوية بالنسبة للوزارة.

وأعرب زيادين وأعضاء اللجنة النوّاب علي الغزاوي، ومحمد السبايلة، وإيمان العباسي، وهايل عيّاش، عن فخرهم واعتزازهم بالمواقف التاريخية الثابتة لجلالة الملك عبدالله الثاني إزاء القضايا العربية والإقليمية، مؤكّدين وقوف اللجنة خلف القيادة الهاشمية في جهودها لتعزيز مكانة الأردن الدولية وحماية أمنه واستقراره.

وأشاد زيادين وأعضاء اللجنة بمستوى التنسيق والتعاون القائم بين الوزارة واللجنة النيابية، مثمّنين الجهود التي تبذلها الوزارة والبعثات الدبلوماسية الأردنية في الخارج، والحرص على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وقامت اللجنة خلال زيارتها للوزارة بالاطّلاع على عمل مديرية العمليات والشؤون القنصلية، والجهد الذي تبذله على مدار الساعة من أجل تقديم الخدمات الأفضل للمواطنين، والتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات.
 
 


