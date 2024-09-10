هاتريك أردني بالشباك الفلسطينية ضمن تصفيات كأس العالم

الوكيل الإخباري- فاز منتخبنا الوطني لكرة القدم بـ3 أهداف لهدف على نظيره الفلسطيني، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

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المباراة تقام في ماليزيا وعلى استاد كوالالمبور الذي اختاره المنتخب الفلسطيني ملعبا بيتيا له.