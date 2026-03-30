هام من الدوريات الخارجية لجميع السائقين

الوكيل الإخباري- دعت إدارة الدوريات الخارجية السائقين إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة في ظل الظروف الجوية التي قد تشهد هطولاً غزيراً للأمطار وتشكل السيول، مؤكدة أهمية تجنب الطرق المعرضة لخطر الانجرافات والسيول، خاصة الجسور والمناطق المنخفضة التي قد تشهد ارتفاعاً مفاجئاً في منسوب المياه.





وشددت الدوريات على ضرورة تخفيف السرعة ومراقبة المركبة أثناء القيادة تحت الأمطار، نظراً لانخفاض كفاءة الفرامل في مثل هذه الظروف، محذّرة من خطورة المرور عبر الطرق المغمورة بالمياه أو محاولة قطع التيارات المائية مهما بدا منسوبها منخفضاً، لما تحمله من قوة جرف عالية.



كما أكدت أهمية الابتعاد عن المناطق الضيقة التي تفتقر إلى مخارج طوارئ عند تشكل السيول، متمنية السلامة لجميع مستخدمي الطرق.







