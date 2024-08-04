 
الأحد 2024-08-04 11:35 ص
 
 

هام من ترخيص السواقين والمركبات اعتباراً من اليوم

خدمة الترخيص المتنقل
ترخيص السواقين والمركبات




 

الأحد، 04-08-2024 07:45 ص
 الوكيل الاخباري - تبدأ إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالتعاون مع بلدية اليرموك، اليوم الأحد، تقديم برنامج خدمات الترخيص المتنقل في لواء بني كنانة بمحافظة اربد، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في ساحة بلدية اليرموك في منطقة حريما، اعتبارا من اليوم وحتى يوم الأربعاء المقبل، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم.

 
gnews

أحدث الأخبار

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية تنويه من إدارة ترخيص السواقين والمركبات خلال الشهر الحالي

برنامج الوكيل

فيديو الوكيل وزارة التربية والتعليم : نتائج التوجيهي مبشرة ونسبة النجاح الأعلى منذ 10 سنوات

جيش الاحتلال

فلسطين اعلام عبري: 10 آلاف جندي اسرائيلي قتلوا أو جرحوا في غزة

تمساح

منوعات اختفاء رجل بعد هجوم محتمل من تمساح في أستراليا

هشام الجخ

فن ومشاهير الشاعر المصري هشام الجخ يسطر ليلة شعرية في رحاب جرش

غزة

فلسطين 16 شهيدا في غزة منذ فجر اليوم

فايا يونان

فن ومشاهير فايا يونان تسطر ليلة من الإبداع والوطنية في أمسية جرشية

سباق سيارات

منوعات قبل السباق .. انفجار يهزّ حلبة لسباق السيارات في ألمانيا





 


 



الأكثر مشاهدة