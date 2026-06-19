هيئة شباب كلنا الأردن في إربد تشارك بحملة نظافة في غابات زحر الغربية

الوكيل الإخباري- شاركت هيئة شباب كلنا الأردن فرع إربد، الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، أمس، بحملة نظافة شاملة نُفذت في منطقة غابات زحر الغربية مقابل لواء اليرموك، ضمن البرنامج التنفيذي لإستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات.

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