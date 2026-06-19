هيئة شباب كلنا الأردن في إربد تشارك بحملة نظافة في غابات زحر الغربية

وقالت منسقة هيئة شباب كلنا الأردن في إربد عبير حتاملة، إن مشاركة أعضاء الهيئة تأتي انطلاقاً من دورها في تعزيز العمل التطوعي وخدمة المجتمع، وترسيخ قيم المواطنة الفاعلة والمسؤولية المجتمعية لدى الشباب، من خلال الإسهام بالمبادرات البيئية التي تهدف إلى المحافظة على النظافة العامة وحماية المواقع الطبيعية.
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