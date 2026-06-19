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هيئة شباب كلنا الأردن في إربد تشارك بحملة نظافة في غابات زحر الغربية

هيئة شباب كلنا الأردن فرع إربد تعلن بدء التسجيل في دورات متخصصة
هيئة شباب كلنا الأردن
 
الجمعة، 19-06-2026 02:07 م

الوكيل الإخباري-   شاركت هيئة شباب كلنا الأردن فرع إربد، الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، أمس، بحملة نظافة شاملة نُفذت في منطقة غابات زحر الغربية مقابل لواء اليرموك، ضمن البرنامج التنفيذي لإستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات.

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وقالت منسقة هيئة شباب كلنا الأردن في إربد عبير حتاملة، إن مشاركة أعضاء الهيئة تأتي انطلاقاً من دورها في تعزيز العمل التطوعي وخدمة المجتمع، وترسيخ قيم المواطنة الفاعلة والمسؤولية المجتمعية لدى الشباب، من خلال الإسهام بالمبادرات البيئية التي تهدف إلى المحافظة على النظافة العامة وحماية المواقع الطبيعية.

 
 


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