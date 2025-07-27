ورشة حول دور الرقمنة والأمن السيبراني في مكافحة الفساد

وتضمنت الورشة التدريبية التي شارك فيها 23 موظفا من المجلس، شروحا حول الفضاء السيبراني وخصائصه، والهندسة الاجتماعية وأساليب الاحتيال المرتبطة بها، إلى جانب توضيح أهمية الحفاظ على الأدلة الرقمية في إثبات قضايا الفساد السيبراني، كما استعرض المحاضرون خلال الورشة نماذج عملية حول استخدام تقينات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات بهدف رصد مؤشرات الفساد وتحديد المخاطر المرتبطة به.
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