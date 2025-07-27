ورشة حول دور الرقمنة والأمن السيبراني في مكافحة الفساد

الوكيل الإخباري- عقدت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، اليوم الأحد، ورشة تدريبية في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حول دور الرقمنة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في مكافحة الفساد، بهدف نشر الوعي بأهمية الأمن السيبراني والتحول الرقمي في حماية مؤسسات الدولة من المخاطر السيبرانية التي قد تستغل كوسائل لارتكاب جرائم الفساد.

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