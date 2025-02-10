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ورش تدريبية لضباط مؤشر النزاهة الوطني

مبنى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
الإثنين، 10-02-2025 01:42 م

الوكيل الإخباري-   بدأت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم الاثنين، بعقد سلسلة ورش تفاعلية تدريبية لضباط مؤشر النزاهة الوطني لدى 121 جهة حكومية.

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ويشارك في هذه الورش نحو 360 ضابط ارتباط بمؤشر النزاهة الوطنية ومديري الدعم الرقمي لدى 25 وزارة و 10 جامعات و 22 مستشفى و 64 مؤسسة وهيئة ودائرة وشركة حكومية موزعة على أقاليم المملكة الثلاث "الوسط والشمال والجنوب ".


وبحسب بيان للهيئة اليوم الاثنين، ستعقد هذه الورش في جامعات "الأردنية واليرموك والطفيلة التقنية"، وسيتم خلالها مناقشة تحديات الدورة الثانية من مؤشر النزاهة الوطني الذي أطلقته الهيئة في 22 كانون الأول الماضي، وعرض آلية التعامل مع مصفوفة فحص الامتثال إلكترونيا.

 
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