ورش تدريبية لضباط مؤشر النزاهة الوطني

الوكيل الإخباري- بدأت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم الاثنين، بعقد سلسلة ورش تفاعلية تدريبية لضباط مؤشر النزاهة الوطني لدى 121 جهة حكومية.

اضافة اعلان



ويشارك في هذه الورش نحو 360 ضابط ارتباط بمؤشر النزاهة الوطنية ومديري الدعم الرقمي لدى 25 وزارة و 10 جامعات و 22 مستشفى و 64 مؤسسة وهيئة ودائرة وشركة حكومية موزعة على أقاليم المملكة الثلاث "الوسط والشمال والجنوب ".