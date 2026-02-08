الأحد 2026-02-08 07:03 م

وزارة الأشغال العامة تطلق حملة شاملة لتأهيل وإنارة الطرق الحيوية

الوكيل الإخباري-   بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان، الأحد، تنفيذ أعمال ميدانية واسعة لإعادة تأهيل شبكات الإنارة على مجموعة من الطرق الحيوية والرئيسية في مختلف محافظات المملكة.

واستهلت كوادر الوزارة الفنية العمل على طريق العدسية – البحر الميت لتعويض أعمدة الإنارة المفقودة، بالتوازي مع إطلاق مشروع لتركيب أعمدة إنارة جديدة على طريق عمان – جرش، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات الطرقية.

 
 


