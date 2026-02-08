وزارة الأشغال العامة تطلق حملة شاملة لتأهيل وإنارة الطرق الحيوية

الوكيل الإخباري- بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان، الأحد، تنفيذ أعمال ميدانية واسعة لإعادة تأهيل شبكات الإنارة على مجموعة من الطرق الحيوية والرئيسية في مختلف محافظات المملكة.

اضافة اعلان