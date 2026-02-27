وزارة البيئة تمدد استقبال طلبات مشروعات صندوق حماية البيئة حتى 31 آذار

ويستهدف البرنامج تمكين الشباب والمرأة في المناطق الريفية من خلال تنفيذ مشروعات بيئية تسهم في تعزيز الأمن الغذائي، ودعم المشروعات الإنتاجية البيئية، والحفاظ على النظم البيئية، والحصاد المائي، وزيادة الرقعة الخضراء.
وبيّنت الوزارة، أن سقف مساهمة الصندوق لكل مشروع يصل إلى 10 آلاف دينار، وبواقع خمسة مشروعات كحد أقصى في كل إقليم (الشمال، الوسط، الجنوب)، داعية الراغبين بالاستفادة إلى الاطلاع على الشروط والتعليمات ومراجعة موقعها الإلكتروني.
-
أخبار متعلقة
-
الأميرة بسمة بنت طلال تستقبل وفد منظمة الصحة العالمية برفقة الأمير هاري وزوجته
-
مركز حقوق الإنسان: 75 ألف طفل توثق أنهم يعملون بصورة غير قانونية
-
مندوباً عن الملك..الأمير فيصل يرعى المجلس العلمي الهاشمي الـ121
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
البنك الدولي: الأردن من أكثر الدول تقدما في إصلاحات تدعم مشاركة المرأة
-
زراعة الأزرق تحقق نجاحات مميزة في مشاريع الأسر المنتجة
-
هيئة الاتصالات: لا طلبات ترخيص قيد الدراسة لتوفير خدمات الإنترنت الفضائي
-
حضور كبير لافت لفعاليات "أماسي رمضان" في المفرق