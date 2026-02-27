وزارة البيئة تمدد استقبال طلبات مشروعات صندوق حماية البيئة حتى 31 آذار

05:05 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة البيئة/ صندوق حماية البيئة تمديد فترة استقبال طلبات الاستفادة من دورة المشروعات المدعومة لعام 2026 حتى تاريخ 31 آذار المقبل، بهدف إتاحة المجال أمام مزيد من الجهات للتقدم والاستفادة من البرنامج. اضافة اعلان





ويستهدف البرنامج تمكين الشباب والمرأة في المناطق الريفية من خلال تنفيذ مشروعات بيئية تسهم في تعزيز الأمن الغذائي، ودعم المشروعات الإنتاجية البيئية، والحفاظ على النظم البيئية، والحصاد المائي، وزيادة الرقعة الخضراء.



وبيّنت الوزارة، أن سقف مساهمة الصندوق لكل مشروع يصل إلى 10 آلاف دينار، وبواقع خمسة مشروعات كحد أقصى في كل إقليم (الشمال، الوسط، الجنوب)، داعية الراغبين بالاستفادة إلى الاطلاع على الشروط والتعليمات ومراجعة موقعها الإلكتروني.





