وزارة الثقافة تُطلق مشروع توثيق السردية الأردنية

الوكيل الإخباري- قال وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، الأحد، إن مشروع توثيق السردية الأردنية سيقدم بأساليب حديثة، تشمل القصص والأفلام القصيرة.

اضافة اعلان



وأطلقت وزارة الثقافة مشروع "السردية الأردنية.. الأردن – الأرض والإنسان"، الذي يهدف إلى توثيق تاريخ الأرض الأردنية والإنسان الذي عاش عليها عبر مسار زمني يمتد لأكثر من مليونين ونصف المليون عام، وصولا إلى قيام الدولة الأردنية الحديثة، وذلك وفق إطار علمي أكاديمي موثوق.