الأحد 2026-02-08 05:02 م

وزارة الثقافة تُطلق مشروع توثيق السردية الأردنية

وزير الثقافة مصطفى الرواشدة
مصطفى الرواشدة
 
الأحد، 08-02-2026 04:31 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، الأحد، إن مشروع توثيق السردية الأردنية سيقدم بأساليب حديثة، تشمل القصص والأفلام القصيرة.

وأطلقت وزارة الثقافة مشروع "السردية الأردنية.. الأردن – الأرض والإنسان"، الذي يهدف إلى توثيق تاريخ الأرض الأردنية والإنسان الذي عاش عليها عبر مسار زمني يمتد لأكثر من مليونين ونصف المليون عام، وصولا إلى قيام الدولة الأردنية الحديثة، وذلك وفق إطار علمي أكاديمي موثوق.


وأضاف الرواشدة أن الوزارة أطلقت منصة تتيح لكل مواطن أردني توثيق ما لديه حول السردية، سواء كان ذلك وثيقة أو رواية أو حديثا يتعلق بالسردية.

 
 


