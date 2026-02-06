الجمعة 2026-02-06 05:43 م

وزارة المالية: 1.64 مليار دينار قيمة فاتورة التقاعد خلال 11 شهرا من 2025

الوكيل الإخباري- ارتفعت قيمة فاتورة التقاعد خلال أول أحد عشر شهرا من عام 2025 بنسبة 5.5% عن الفترة ذاتها من عام 2024 لتتجاوز قيمتها 1,641 مليار دينار، بحسب بيانات النشرة المالية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية.

وبلغت قيمة فاتورة التقاعد للأصلاء خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، 1,393 مليار دينار تقريبا، لترتفع بنسبة 5.7% عن الفترة ذاتها من العام الذي سبقه.


كما ارتفعت قيمة فاتورة التقاعد للورثة، خلال فترة المقارنة، 4.6% ووصلت إلى أكثر من 248 مليون دينار.
وارتفع مجموع أعداد المتقاعدين خلال أول أحد عشر شهرا من عام 2025 ، بنسبة 4.4%، ليصل إلى 423,353 ألف متقاعد.


وبلغ عدد المتقاعدين الأصلاء، منذ مطلع العام الماضي وحتى نهاية تشرين الثاني الماضي، 275,161 ألف متقاعد، ليرتفع 5.5% عن العدد المسجل في الفترة ذاتها من عام 2024.


في حين ارتفع عدد ورثة المتقاعدين، خلال فترة المقارنة، بنسبة 2.5% ووصل إلى 148,192 وريثا.

 
 


