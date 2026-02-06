وزارة المالية: 1.64 مليار دينار قيمة فاتورة التقاعد خلال 11 شهرا من 2025

وبلغت قيمة فاتورة التقاعد للأصلاء خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، 1,393 مليار دينار تقريبا، لترتفع بنسبة 5.7% عن الفترة ذاتها من العام الذي سبقه.
كما ارتفعت قيمة فاتورة التقاعد للورثة، خلال فترة المقارنة، 4.6% ووصلت إلى أكثر من 248 مليون دينار.
وارتفع مجموع أعداد المتقاعدين خلال أول أحد عشر شهرا من عام 2025 ، بنسبة 4.4%، ليصل إلى 423,353 ألف متقاعد.
وبلغ عدد المتقاعدين الأصلاء، منذ مطلع العام الماضي وحتى نهاية تشرين الثاني الماضي، 275,161 ألف متقاعد، ليرتفع 5.5% عن العدد المسجل في الفترة ذاتها من عام 2024.
في حين ارتفع عدد ورثة المتقاعدين، خلال فترة المقارنة، بنسبة 2.5% ووصل إلى 148,192 وريثا.
