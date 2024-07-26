وزيرة الثقافة الأردنية تفتتح جناح السفارات في مهرجان جرش الثقافي 2024 وتشيد بجناح المملكة العربية السعودية

أثنت الوزيرة النجار على المجهودات الكبيرة التي تقوم بها وزارة الثقافة السعودية في إعداد وتنظيم الجناح، مشيرة إلى الإبداعات الموسيقية التي تميزت بها العروض. وأكدت أن ما تم عرضه يمثل إطلالة شاملة على التاريخ السعودي منذ الستينيات وحتى اليوم.
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