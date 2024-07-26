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وزيرة الثقافة الأردنية تفتتح جناح السفارات في مهرجان جرش الثقافي 2024 وتشيد بجناح المملكة العربية السعودية

وزيرة الثقافة الأردنية تفتتح جناح السفارات في مهرجان جرش
وزيرة الثقافة الأردنية تفتتح جناح السفارات في مهرجان جرش
الجمعة، 26-07-2024 07:24 م

 

 الوكيل الاخباري -افتتحت وزيرة الثقافة الأردنية، هيفاء النجار، جناح سفارات الدول المشاركة في مهرجان جرش للثقافة والفنون 2024. وخلال زيارتها لجناح المملكة العربية السعودية، أشادت النجار بمستوى العرض السعودي، واصفة إياه بـ"مشروع ثقافي بكل ما تعنيه الكلمة". وأعربت عن إعجابها بالتفاصيل المعروضة، قائلة إنها شعرت وكأنها تسير في رحلة عبر التاريخ.

أثنت الوزيرة النجار على المجهودات الكبيرة التي تقوم بها وزارة الثقافة السعودية في إعداد وتنظيم الجناح، مشيرة إلى الإبداعات الموسيقية التي تميزت بها العروض. وأكدت أن ما تم عرضه يمثل إطلالة شاملة على التاريخ السعودي منذ الستينيات وحتى اليوم.
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