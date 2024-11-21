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وزير الإدارة المحلية: 75% من موازنة البلديات رواتب للموظفين

وزارة الإدارة المحلية
وزارة الإدارة المحلية
الخميس، 21-11-2024 08:45 م
الوكيل الإخباري-   كشف وزير الإدارة المحلية وليد المصري، الخميس، عن أن 75% من موازنات البلديات تخصص رواتب للموظفين.اضافة اعلان


وقال المصري، خلال زيارة غير معلنة لبلدية باب عمّان وبلدية جرش الكبرى ومركز الخدمات الحكومي الذي ما زال قيد الإنشاء، إن نسبة الرواتب "مرتفعة".

وأضاف المصري أن فتح وتعبيد الطرق الزراعية يشكل عبئا على كاهل البلديات، موضحا أن فتح الطرق الزراعية وتعبيدها بحاجة إلى قرابة 300 مليون دينار.

وأشار المصري إلى أن رئيس الحكومة جعفر حسان عقد 4 اجتماعات لبحث سبل تسهيل ودعم البلديات.

وأكد المصري أنه يجب على البلديات وضع خطة أو جدولة للديون المترتبة على المواطنين للبلديات لتستطيع البلديات استرداد ديونها لتنفيذ مشاريع تخدم التنمية.

من جانبه أشار النائب حمزة الحوامدة إلى أن بلديات جرش بحاجة إلى مزيد من الدعم، سيما أن قرار فتح وتعبيد الطرق الزراعية أصبح ضمن اختصاص البلديات وموزانات البلديات في جرش أصبحت لرواتب الموظفين ومكافآت ولا يوجد مخصصات كافية للتنمية.
 
gnews

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