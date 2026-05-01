وزير الاتصال الحكومي ينعى الزميل سالم القبيلات

الوكيل الإخباري- نعى وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، الصحفي سالم مصبح موسى القبيلات، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس الخميس. اضافة اعلان





واستذكر المومني مناقب الفقيد خلال عمله صحفياً في الصحف الأسبوعية سابقاً وعدد من المواقع الإلكترونية.



وأعرب المومني عن أصدق التعازي والمواساة لعائلة الفقيد، وللأسرة الصحفية والإعلامية الأردنية، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.





